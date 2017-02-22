Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Учения морских пехотинцев ВМФ России по освобождению условно захваченного пиратами судна прошли в акватории АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Одновременно морпехи отработали элементы организации антитеррористической обороны пункта базирования. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

ВМФ России Учения морпехов

Тренировка военнослужащих проводилась Объединенным учебным центром ВМФ в рамках планового обучения морских пехотинцев всех российских флотов и Каспийской флотилии для выполнения задач в составе групп антитеррора в дальней морской зоне. Роль захваченного пиратами судна играл буксир «Адмиралтейских верфей» «Владимир Бельцов».

«В ходе учения подразделение морской пехоты численностью около 20 человек отработало элементы высадки на подозрительное судно, досмотра его верхней палубы, надстроек и внутренних помещений, а также освобождения судна от морских пиратов», — отметили в оборонном ведомстве.

Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт — Петербурге в 2016 году подготовил для выполнения задач в составе групп антитеррора свыше 600 морских пехотинцев. Они прошли подготовку на базе дислоцированного в Санкт-Петербурге Учебного центра морской пехоты.

ВМФ России Учения морских пехотинцев

Как подчеркивают в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ, специальная программа обучения включает в себя изучение российских боевых кораблей всех рангов и классов, международного морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда при решении задач антипиратского характера.

«Морские пехотинцы, также, проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов», — добавили в департаменте.

«Уже на протяжении ряда лет, военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования», — пояснил начальник Объединенного учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Леонид Зинченко.