Ярославль, 22 февраля, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов назвал дезинформацией сообщения о негативных последствиях при переводе всех коммунальных платежей области в единый информационно-расчетный центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве области. О необходимость создания Ярославского областного единого информационно-расчетного центра и его основных задачах Дмитрий Миронов рассказал на встрече с общественностью в Рыбинске.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в Рыбинске

«Уже несколько недель в СМИ обсуждается тема создания областного единого информационно-расчетного центра. Некоторые источники навязывают жителям свою некомпетентную точку зрения. Подобной дезинформацией, в частности, занимаются коммерчески заинтересованные лица. Смотреть дальше за тем, как на счетах отдельных управляющих компаний оседают миллионы рублей, а через какое-то время эти компании удивительным образом банкротятся, мы больше не будем. Мы обязаны искоренить этот коррупционный механизм. И мы его искореним», — сказал на встрече с жителями Рыбинска врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что создание ЕИРЦ — общефедеральная тенденция. Половина субъектов РФ уже перешли на работу с едиными расчетными центрами, и это не сказалось на размере платы за коммунальные услуги. По словам врио губернатора, внедрение ЕИРЦ повлияет лишь на доходы это управляющих компаний, которые больше не смогут удерживать на своих счетах деньги жителей, предназначенные ресурсоснабжающим организациям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, критика в адрес ЕИРЦ звучала в связи с высоким тарифом новой организации (3,9% от стоимости коммунальных услуг), частной формой собственности, а также тем, что предложением услуг компании занимаются представители региональной власти.