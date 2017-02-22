Челябинск, 22 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. 58 предприятий Челябинской области предоставят свои предложения к концу первого квартала по сокращению выбросов и установке квот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Окружающая среда

Выбранные 58 предприятий, к которым обратился региональный минэкологии, наносят наибольший вред экологии области. Он составляет порядка 87% от общего выброса всех предприятий Южного Урала. От предприятий ждут конкретных мер и сроков выполнения мероприятий по снижению выбросов в окружающую среду.

Штрафы, по мнению министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой, должны быть соизмеримы с «величиной платы за загрязнение» и с «затратами на комплекс природоохранных мероприятий».

Министр предполагает возможным в неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сокращать количество выбросов, причем верхний потолок, по ее предварительным прикидкам, у некоторых предприятий можно снизить в разы.

Так, ФГБУ «Всероссийский НИИ охраны окружающей среды» производил расчеты и замеры в различных районах города Челябинска. Полученные данные позволили институту сделать вывод, что при действующих нормативах в жилых районах в условиях штиля вредные вещества превышают предельно допустимые значения, именно это и почувствовали жители Челябинска 9−20 января 2017 года во время продолжительных неблагоприятных метеоусловий.

Как отметил сенатор Олег Цепкин на пресс-конференции, посвященной обсуждению вопросов экологии в правительстве Челябинской области, к концу 2017 года квоты по выбросам должны быть закреплены на законодательном уровне.

«Предстоит провести масштабную работу, в том числе по разработке законодательных актов, изменению системы регулирования выбросов в воздушный бассейн, а также по информированию населения об экологической ситуации и экологическому воспитанию», — сказал Олег Цепкин.

Следует иметь в виду, что на некоторые предприятия укладываются в допустимые нормы выбросов, но во время безветренных погодных условиях совокупность выбрасываемых вредных веществ с разных предприятий начинает превышать допустимые нормы выбросов, что начинают ощущать на себе жители мегаполиса.

Губернатор Борис Дубровский на фоне складывающейся неблагоприятной обстановке в последние месяцы в городе Челябинске, сообщил, что необходимо контролировать выбросы не на предприятиях, а устанавливать датчики в городе.

Вместе с тем снизить выбросы металлургическим предприятиям, как основным загрязнителям окружающей среды, можно лишь за счет диверсификации экономики Челябинской области. Регион, особенно последние годы, выпускает относительно большое количество металла, тогда как другие отрасли производства стагнируют.

Так, на пресс-конференции 15 февраля в издательском доме «Гранада Пресс» первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Игорь Аристов, заявил, что свыше 80 процентов от всего товарооборота Челябинской области дает экспорт.

«Когда экспортная составляющая превышает импорт, это очень хороший показатель, — отметил он. — С другой стороны, 83 процента из этих 80 — это экспорт металла и продукции из металла. На долю экспорта машин и оборудования приходится 6,9%, и около 11% — все остальное».

В свою очередь вице-губернатор Челябинской области Олег Климов в библиотеке Южно-Уральского государственного университета на заседании общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской области вчера, 21 февраля, обозначил необходимость комплексного подхода к решению проблемы качества воздуха в Челябинске.