Радио REGNUM: первый выпуск за 22 февраля
Москва, 22 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В городах Эквадора начались массовые акции протеста;
- Шойгу — Фэллону: «Звери из британского зоопарка медведю не указ»;
- Макей прибыл к Лаврову обсуждать отношения России и Белоруссии;
- Собянину поручено снести московские «хрущевки»;
- Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области»;
- В России вводится уголовная ответственность для дебоширов и зацеперов;
- В Госдуме настаивают на праве школьников сдавать ЕГЭ не на русском языке.