Тайбэй, 22 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. На Тайване завершились слушания дела Линь Инчана, обвиняемого в изготовлении и подрыве самодельного взрывного устройства в пригородной электричке.

fonday.ru За решеткой

Суд Тайбэя признал 55-летнего мужчину виновным и приговорил к 30 годам лишения свободы, пишет «Наньцзао жибао».

Правоохранительные органы Тайваня рассматривали версию о теракте, однако позднее было установлено, что среди пострадавших находился сам организатор взрыва.

Выступая в суде, обвиняемый заявил, что не хотел убить других людей и не рассчитывал, что взрыв будет настолько сильным.

Суд признал Линь Инчана виновным в покушении на убийство и изготовлении самодельного взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрыв в пригородном поезде Синьчжу-Цзилун прогремел 7 июля 2016 г. примерно в 22:00 по местному времени, в результате инцидента пострадали 25 человек.