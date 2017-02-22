Москва, 22 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Рубль получил новый стимул для роста. И это не политика, и не сезон налоговых выплат. Как раз, напротив, эти два фактора постепенно сходят со сцены, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На этот раз катализатором стала нефть. Brent впервые с начала февраля смогла пройти выше 57,00 долл./баррель и коснуться отметки 57,39. Более того, есть ожидания, что на встрече комитета ОПЕК 23 февраля, наблюдающего за выполнением соглашения по добыче, последует новый шквал оптимистичных комментариев», — пояснила Афанасьева.

«Это значит, что Brent может пробить отметку 58,00 и потянуть за собой рубль. Пара USD/RUB на этой истории способна вновь вернуться к отметке 57,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился к рублю на 23,77 копейки и составил 57,8590 рубля. фициальный курс евро понизился на 48,97 копейки — до 61,2090 рубля. Ранее в ходе торгов основные валюты корректировались к рублю в сторону уменьшения. Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).