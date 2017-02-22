«Рубль получил стимул для роста»
Москва, 22 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Рубль получил новый стимул для роста. И это не политика, и не сезон налоговых выплат. Как раз, напротив, эти два фактора постепенно сходят со сцены, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«На этот раз катализатором стала нефть. Brent впервые с начала февраля смогла пройти выше 57,00 долл./баррель и коснуться отметки 57,39. Более того, есть ожидания, что на встрече комитета ОПЕК 23 февраля, наблюдающего за выполнением соглашения по добыче, последует новый шквал оптимистичных комментариев», — пояснила Афанасьева.
«Это значит, что Brent может пробить отметку 58,00 и потянуть за собой рубль. Пара USD/RUB на этой истории способна вновь вернуться к отметке 57,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился к рублю на 23,77 копейки и составил 57,8590 рубля. фициальный курс евро понизился на 48,97 копейки — до 61,2090 рубля. Ранее в ходе торгов основные валюты корректировались к рублю в сторону уменьшения. Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).