Вашингтон, 22 февраля, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Известный актер Киану Ривз заявил о том, что готов вновь сняться в фантастических картинах о вселенной «Матрицы», но только при условии, что заниматься проектом будут режиссеры Вачовски. Об этом актер рассказал в интервью порталу Yahoo Movies.

Цитата к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж.Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003.США. Австрия Киану Ривз

«Над фильмом должны работать Вачовски. Пусть именно они напишут к фильму сценарий и снимут его. И тогда мы бы увидели новую историю, пусть несколько странную, но почему бы и нет», — сказал Ривз.

По его словам, умирают люди, но не истории. «И люди в историях не умирают», — добавил актер.

Стоит отметить, что заключительная часть трилогии «Матрица» режиссеров Вачовски вышла на экраны в 2003 году. Финал фантастической истории получился неопределенным: герой Ривза по имени Нео жертвует собой, однако эпизод с Пифией намекает на то, что он еще может вернуться.

Премьера первой части «Матрицы» состоялась в США 31 марта 1999 года. В фильме изображено будущее, в котором большинство людей существуют в реальности, созданной разумными машинами, и не подозревают об этом.

Научно-фантастический боевик, главные роли в котором исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг, стал культовым. За ним последовали два продолжения, а также комиксы, компьютерные игры и аниме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киану Ривз и Лоуренс Фишберн, сыгравший в «Матрице» Морфеуса, снова встретились на премьере триллера Чада Стахелски «Джон Уик 2». Премьера картины состоялась 9 февраля 2017 года.