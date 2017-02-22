Некрасовское, Ярославская область, 22 февраля, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская переехала из Москвы в село Вятское Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в историко-культурном комплексе «Вятское».

ИКК «Вятское» Вятское

О своем намерении жить в глубинке Ярославской области певица сообщила в октябре прошлого года и сказала, что уже строит дом. Новый 2017 год она встречала уже в нем.

Любовь Казарновская связана с Вятским совместными творческими проектами. Здесь ежегодно проходит фестиваль «Провинция — душа России», который собирает молодых исполнителей. В Вятском Любовь Юрьевна планирует проводить занятия международной академии «Голос и скрипка», где обучаются молодые исполнители со всего мира.

«Сейчас Любовь Казарновская собирается строить второй дом — музыкальную гостиную, где она будет репетировать, выступать, принимать гостей. Конечно, речи о том, чтобы человек, ведущей активную гастрольную деятельность, жил постоянно в Вятском, нет. Она будет здесь отдыхать от работы и разъездов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров.

Казарновская — не первая из знаменитостей, кто выбрал Ярославскую область местом для жизни. Несколько лет назад в Ярославль переехал художник Алексей Куделин, известный под псевдонимом Вася Ложкин. В Ярославле он не только пишет картины, но и организовал музыкальную группу, которая периодически выступает с концертами.