Подозреваемая в убийстве гражданина КНДР знала, что держала в руках яд
Куала-Лумпур, 22 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Женщина, которая подозревается в убийстве гражданина КНДР в аэропорту Малайзии, знала, что применяла отравляющее вещество, сообщает телеканал Bernama TV.
По словам главы малайзийской полиции Халида Абу Бакара, подозреваемая сразу после покушения пошла в туалет, чтобы помыть руки. Она знала, что держала в руках яд, считает полиция.
Ее поведение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Считается, что жертвой ее нападения стал сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чон Нам.
14 февраля он должен был вылететь из Малайзии в Макао к своим родным. В малазийском аэропорту на него было совершено покушение — по предварительным данным, мужчину отравили.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух женщин — у одной из них был обнаружен вьетнамский паспорт, у другой — индонезийский. Со своей стороны власти КНДР заявили, что убитый в аэропорту Куала-Лумпура не является братом лидера Северной Кореи, погибшего звали Ким Чоль.