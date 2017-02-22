Куала-Лумпур, 22 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Женщина, которая подозревается в убийстве гражданина КНДР в аэропорту Малайзии, знала, что применяла отравляющее вещество, сообщает телеканал Bernama TV.

Ядовитые кольца. Гравюра

По словам главы малайзийской полиции Халида Абу Бакара, подозреваемая сразу после покушения пошла в туалет, чтобы помыть руки. Она знала, что держала в руках яд, считает полиция.

Ее поведение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Считается, что жертвой ее нападения стал сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чон Нам.

14 февраля он должен был вылететь из Малайзии в Макао к своим родным. В малазийском аэропорту на него было совершено покушение — по предварительным данным, мужчину отравили.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух женщин — у одной из них был обнаружен вьетнамский паспорт, у другой — индонезийский. Со своей стороны власти КНДР заявили, что убитый в аэропорту Куала-Лумпура не является братом лидера Северной Кореи, погибшего звали Ким Чоль.