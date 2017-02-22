Москва, 22 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 февраля завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,83%, до $56,58. Нефтяные котировки повышались до $57,24 во время выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо на конференции в Лондоне, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. На ней он заявил, что соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, в январе выполнено на 90%.

Нефтяная скважина

Генсек уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель вырастет. Премьер Ирака призвал ОПЕК созвать новую встречу для переговоров по сокращению нефтедобычи.

Ближе к закрытию торговой сессии нефтяные котировки снизились до $56,54. Сегодня, 22 февраля, баррель Brent стоит $56,87 (+0,49%). Целевая зона по нефти $57,40 — $57,60. Закрытие дня выше $57,60 откроет покупателям дорогу к уровням $59,60 — $60,00.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчету ФРС США и отчёту по запасам нефти от Американского института нефти. После выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо трейдеры могут проигнорировать еженедельное увеличение роста запасов нефти.

Общая нисходящая коррекция по курсу доллара поддержит покупателей на нефтяном рынке.