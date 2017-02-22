Ярославль, 22 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. На озере Плещеево в Переславле-Залесском Ярославской области экспедиция сотрудников «Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В. Тихомирова», испытала систему связи военных подводных беспилотников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель экспедиции Анатолий Разин.

76.mchs.gov.ru Испытания на Плещеевом озере

Научно-исследовательский институт имени Тихомирова — предприятие по разработке систем управления вооружением для самолётов-истребителей и мобильных зенитных ракетных комплексов уже 15 лет пытается разработать систему связи для подводных дронов. Два года назад сотрудники института приезжали для испытания прототипа, а сейчас беспилотники уже проходили государственные испытания по заказу Министерства обороны.

«Мы выбрали Плещеево озеро из-за его глубины. Испытания проводилось на глубине 18−25 метров. Озеро, по сути, имитирует море своей глубиной. Если бы мы проводили испытания в море или океане, то это потребовало бы больших затрат. А на озере мы смогли сделать проверку беспилотников за один день и небольшими силами. Испытания прошли успешно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель экспедиции Анатолий Разин.

Россия долгие годы отставала в сфере использования подводных беспилотников от остального мира, а теперь колыбель российского флота времен Петра Первого похоже, становится и родиной подводных дронов.