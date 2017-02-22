Оренбург, 22 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Оренбурге в 2017 году начнется модернизация областной клинической больницы №1. Масштабная работа будет проводиться в рамках социального партнерства. Она рассчитана на три года. На эти цели потребуется 1,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

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«Опыт проведения масштабных ремонтных работ позволит провести модернизацию областной клинической больницы без ущерба для пациентов, Вся необходимая медицинская помощь жителям области будет оказана — от консультативной до высокотехнологичной», — подчеркивает первый заместитель министра здравоохранения области Александр Криволапов.

Капитальный ремонт и реконструкцию проведут во всех лечебных корпусах. Работа будет вестись поэтапно. Первым шагом станет работа в пристрое к главному корпусу, где в настоящее время находится конференц-зал. Старый пристрой будет снесен. На его месте возведут современный корпус, где расположится «сердце больницы» — приемное отделение, операционный блок и реанимационная служба. Как отметили в Минздраве области, это первоочередная задача. Затем поэтапно капитально отремонтируют все отделения и службы.

В самом лечебном учреждении отметили, что Оренбургская областная клиническая больница свыше 140 лет занимает лидирующее место в здравоохранении области. Мощная материально-техническая база, высокий кадровый потенциал, использование эффективных методов диагностики и лечения дают возможность оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь населению, как местному так и из других регионов.

Мощность стационара — 1003 койки. С 2007 года ГБУЗ «ООКБ» входит в перечень учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь по федеральным квотам. С 10 января 2013 в больнице работает региональный сосудистый центр на 120 коек, а 1 января 2014 года на базе нефрологического отделения начал работать областной нефрологический центр.

Мощность консультативной поликлиники — 600 посещений в смену, приём ведется по 28 специальностям. Ежегодно в стационарных отделениях больницы лечатся свыше 24 тысяч пациентов.

Кроме того, ежедневно с выездом на места автомобильным и санитарно-авиационным транспортом специалистами отделения экстренной консультативной медицинской помощи оказывается экстренная помощь при осложнённых заболеваниях, травмах, при необходимости производятся оперативные вмешательства.