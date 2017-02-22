Оттава, 22 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Правительство Канады объявило, что примет на своей территории еще 800 езидов, спасшихся от зверств «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Канада уже приняла на своей территории 400 беженцев, в числе которых езиды и другие этнические и религиозные группы.

На данную программу, акцент в которой будет сделан на женщин и девочек, будет выделено 28 млн канадских долларов.

Правительство Канады, возглавляемое премьер-министром Джастином Трюдо, заявило, что также намерено принять участие в финансировании данной программы, основные средства на которую выделяют частные лица.

В свою очередь, министр иммиграции Ахмед Хуссен подчеркнул, что многие езидские женщины и девочки использовались террористами в качестве сексуальных рабынь. Именно поэтому акцент в программе будет сделан на них.

«Многие из них пережили немыслимые ужасы, получили психологическую травму, поэтому они нуждаются в особых условиях ухода и психологической помощи», — заявил Хуссен.

Напомним, езиды, проживающие на территории Ирака, являются курдской этноконфессиональной группой, исповедующей одноименную синкретическую религию, которая впитала в себя элементы ислама, христианства, а также зороастризма.