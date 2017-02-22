Москва, 22 февраля, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Запуск производства автомобилей Mercedes-Benz в Московской области намечен на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Mercedes-Benz

Отмечается, что руководство компании заключило с российской стороной специальный инвестиционный контракт (СПИК). Производить транспортные средства будут на территории индустриального парка Есипово.

«Срок специального инвестиционного контракта составляет девять лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год», — говорится в сообщении.

Указано также, что инвестиции в проект немецкого автоконцерна Daimler составят 15 млрд рублей. Запуск производства предполагает создание более 1 тыс. рабочих мест.

Контракт оговаривает, что производство будет вестись по принципу полного цикла. С конвейера сойдут легковые автомобили и внедорожники премиум сегмента. Такие технологические операции, как сварка, окраска и сборка автомобилей тоже будут осуществляться на территории России.

Как отметил член правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфер, компания рассматривает Россию в качестве стратегически важного растущего рынка. Локализация позволит компании стать ближе к потребителям и упрочить глобальную конкурентоспособность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры о постройке завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. В качестве вариантов по строительству завода концерн Daimler рассматривал Татарию, Свердловскую область, Санкт-Петербург, Калугу, Калининград.