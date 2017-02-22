Ханой, 22 февраля, 2017, 08:10 — ИА Регнум. К 2020 году товарооборот между Россией и Вьетнамом должен вырасти до $10 млрд, заявила в ходе открытия «круглого стола» в Ханое о российско-вьетнамском межрегиональном сотрудничестве спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

По ее словам, по итогам 2016 года товарооборот составил $3,8 млрд, что говорит о том, что потенциал российско-вьетнамского экономического сотрудничества реализован не в полной мере — еще есть неиспользованные резервы.

Матвиенко выразила уверенность, что в будущем получится выйти на показатели, соответствующие «высокому уровню партнерства России и Вьетнама». «Как определили наши руководители, к 2020 году мы должны выйти как минимум на объем взаимного товарооборота не менее $10 млрд», — сказала Матвиенко.

Согласно предложению спикера Совфеда, очередная встреча по двусторонним отношениям пройдет 6−7 сентября на полях Второго экономического форума во Владивостоке. Курирование развития межрегионального сотрудничества поручено вице-спикеру Совета Федерации Ильясу Умаханову.

Матвиенко находится с официальным визитом в Ханое с 20 по 22 февраля, она возглавляет делегацию Совфеда. Российские сенаторы встретятся с руководством страны. Намечен ряд других мероприятий.