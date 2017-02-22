Вашингтон, 22 февраля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Жители США стали лучше относиться к Российской Федерации и ее лидеру Владимиру Путину, чем год или два назад. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gallup.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Граждане США видят президента России Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад, — говорится в сообщении. — Теперь 22% респондентов говорят, что они имеют благоприятное мнение о российском лидере, по сравнению с 13% в 2015 году».

Таким образом, доля жителей США, положительно относящихся к президенту РФ, стала самой большой с 2003 года. При этом неблагоприятный рейтинг Путина в США не изменился — 72%.

По данным компании, около 28% граждан США также имеют благоприятное мнение о самой Российской Федерации, в то время как 70% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Социологи отмечают, что позитивный взгляд американцев на Россию и Владимира Путина является причиной того, что президент-республиканец Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Москвой.

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