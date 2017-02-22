Москва, 22 февраля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе заявила о нарушении прав человека действующим в России «законом Яровой», речь идет о свободе мнений.

Torbenrick.eu Amnesty International

В докладе говорится, что 90% все приговоров по делам об экстремизме приходится на комментарии и перепосты в социальных сетях. Эти данные Amnesty International взяла у информационно-аналитического центра «Сова», который в декабре 2016 года был включен в список иностранных агентов.

Российские власти, считают правозащитники, чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством. Кроме того, обязательства Москвы в сфере прав человека нарушаются в том числе и запретом на миссионерскую деятельность вне специализированных религиозных учреждений и требованием к операторам связи хранить записи всех разговоров и метаданные (согласно пакету антитеррористических законов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года).

Также правозащитники раскритиковали власти Чечни, которые якобы нарушают права человека на Северном Кавказе: их обвиняют в «прямом давлении на судебную власть». Права человека нарушаются в России и в местах лишения свободы — в колониях и СИЗО. В качестве примера Amnesty International привела проверку жалоб на пытки Ильдара Дадина.

Нарушают права человека и российские ВКС, которые в Сирии осуществляют «неизбирательные удары и прямые атаки мирного населения и гражданских объектов».

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в 1961 году в Великобритании, миссия которой объявлена как «предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека». Организация заявляет о своей полной независимости и самофинансировании, однако оставляет за собой право принимать деньги от госучреждений, если они идут на образовательные проекты в сфере прав человека.

С помощью этой оговорки Amnesty International берет деньги у Госдепартамента США, Европейской комиссии, властей Великобритании и других структур, в том числе у фонда «Открытое общество» спекулянта Джорджа Сороса.

Ранее Amnesty International неоднократно критиковала Россию за нарушения прав человека и коррупцию, фактически в этом контексте РФ упоминается в каждом ежегодном докладе.