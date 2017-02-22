Вашингтон, 22 февраля, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приложит усилия, чтобы добиться «сделки с Россией». Об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на брифинге накануне, 21 февраля.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Спайсер отметил, что Трамп попытается сделать то, что оказалось не под силу его предшественникам на посту главы Белого дома, — заключить с Москвой сделку.

«Он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», — заявил представитель Белого дома.

Спайсер пояснил, что у Вашингтона и Москвы потенциально есть общие интересы, такие как борьба с террористической структурой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), достижение экономического роста.

Если такие общие точки вообще возможно найти, например, общие экономические интересы, то администрация Трампа непременно сделает это. Работа над этим аспектом двусторонних отношений будет продолжена.

«Если это в интересах США, он добьется сделки», — заверил пресс-секретарь Трампа.

Напомним, Трамп неоднократно называл отношения с Москвой важным направлением американской политики. При этом в ходе предвыборной кампании он не раз заявлял, что в отношениях США и России не последнюю роль играет неспособность наладить их со стороны администрации 44-го президента Барака Обамы.