Белый дом: «Сделка» с Россией под силу Трампу — в отличие от Обамы
Вашингтон, 22 февраля, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приложит усилия, чтобы добиться «сделки с Россией». Об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на брифинге накануне, 21 февраля.
Спайсер отметил, что Трамп попытается сделать то, что оказалось не под силу его предшественникам на посту главы Белого дома, — заключить с Москвой сделку.
«Он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», — заявил представитель Белого дома.
Спайсер пояснил, что у Вашингтона и Москвы потенциально есть общие интересы, такие как борьба с террористической структурой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), достижение экономического роста.
Если такие общие точки вообще возможно найти, например, общие экономические интересы, то администрация Трампа непременно сделает это. Работа над этим аспектом двусторонних отношений будет продолжена.
«Если это в интересах США, он добьется сделки», — заверил пресс-секретарь Трампа.
Напомним, Трамп неоднократно называл отношения с Москвой важным направлением американской политики. При этом в ходе предвыборной кампании он не раз заявлял, что в отношениях США и России не последнюю роль играет неспособность наладить их со стороны администрации 44-го президента Барака Обамы.