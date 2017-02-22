Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Высокая стоимость жилья на Камчатке, особенно на первичном рынке, прежде всего обусловлена отдаленностью региона и транспортной доступностью, озвучили мнение корреспонденту ИА REGNUM сразу в нескольких строительных компаниях края.

Becar.ru Квартиры

По словам собеседников агентства, они уже устали каждый раз отвечать на вопросы, которые к ним возникают из-за публикаций различных рейтингов по стоимости жилья в крае. «Ничего особенного здесь нет. На Камчатке нет своего рынка строительных материалов, поэтому все завозится из центральных районов. Сначала железной дорогой, а потом морем они идут к нам. Вот и представьте себе стоимость такой перевозки», — сказали в одной фирме.

В другой компании корреспонденту ИА REGNUM добавили, что тарифы на перевозку этих строительных материалов постоянно повышаются, что также отражается на конечной стоимости. «У нас здесь только инертные стройматериалы — песок и щебень. Все остальные везем. Кроме того, не забывайте, что Камчатка — сейсмоопасный регион. Здесь часто случаются землетрясения. При строительстве это учитывается и вкладываются дополнительные деньги в армирование и другие мероприятия по сейсмоусилению зданий», — пояснили специалисты.

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Что касается стоимости квартир на первичном рынке жилья в столице Камчатки, то она достаточно высока. Так, однокомнатная квартира в новом доме 2016 года постройки в 39 квадратных метров может стоить от 2 млн 300 рублей. На вторичном рынке цены также не падают — за однокомнатную квартиру от 37 квадратных метров просят от 1,7 млн до 3,2 млн рублей. Стоимость жилья на обоих рынках варьируется в зависимости от района, этажности и ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, два региона Дальнего Востока попали в тройку с самыми дорогими квартирами в России. Камчатский край отметился на первичном рынке, а Сахалинская область — на вторичном.