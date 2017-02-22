Пекин, 22 февраля, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Бывший начальник Госуправления по контролю за безопасностью на производстве Китая Ян Дунлян, приговорен к 15 годам тюрьмы после признания его Пекинским судом виновным во взяточничестве и присвоении имущества, сообщает 22 февраля газета China Daily.

Kakprosto.ru Суд

Экс-министр также был приговорен к штрафу в размере 2 млн юаней и обязан судом вернуть в пользу государства весь свой незаконный заработок.

Ян заявил, что не собирается обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

63-х летний бывший чиновник был уличен во взяточничестве в размере 28,5 млн юаней в период с 2002 по 2015 годы, когда он занимал посты вице-мэра Тяньцзиня и начальника Госуправления по контролю за безопасностью на производстве.

Экс-чиновник присвоил себе помещение в районе Хэпин города Тяньцзиня в апреле 1999 года.

Суд, как сообщает издание, проявил милость и снисходительность к Яну в виду его чистосердечного раскаяния в совершенных преступлений. Более того, по утверждению суда, виновный сам проявил инициативу вернуть всё похищенное за время его нахождения на различных чиновничьих должностях.

Расследование в отношение Яна было начато в 2015 году в рамках кампании Коммунистической партии Китая по выявлению «серьёзных нарушений дисциплины и закона», инициированной Центральной партийной комиссией по дисциплинарной инспекции.

Ян Дунлян начал свою карьеру в 1972 году, годом позже вступив Коммунистическую партию Китая. Он занимал должности вице-мэра Тяньцзиня с 2001 по 2012 годы до его назначения на должность начальника Госуправления по контролю за безопасностью на производстве. Он также имеет докторскую степень по юриспруденции, сообщает издание.