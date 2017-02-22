Мосул, Ирак, 22 февраля, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Армия Ирака ведет операцию по освобождению от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международного аэропорта Мосула, передает Reuters.

Amyglenn.com Аэропорт Мосула

Аэропорт и военная база Гозлани, расположенные на юге Мосула, в данный момент обстреливаются с воздуха, военные уже провели артподготовку и готовятся начать штурм сухопутными силами с применением тяжелой техники.

По словам военных, аэропорт является ключевым укреплением исламистов, которое необходимо ликвидировать для развития полномасштабного наступления на западную часть города, которая пока контролируется террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула ведется армией Ирака с 17 октября 2016 года. В январе от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была освобождена восточная часть города.

Начало штурма западного Мосула, в котором проживает до 750 тыс. человек, было объявлено 19 февраля. В штурме города принимают участие части регулярной иракской армии, формирования добровольцев и отряды курдского ополчения.