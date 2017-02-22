Якутск, 22 февраля, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Теневой оборот денежных средств — это просто повод для ограничения наличных расчётов в России. Сокращать наличность нужно потому, что в стране не хватает реальных денег, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Идея сокращения наличных расчетов в стране якобы для ограничения теневого оборота — абсурдна!», — уверен эксперт. — Население итак постепенно переходит на безналичный расчет по банковским карточкам, а у теневого бизнеса было и есть множество схем и способов обойти эти ограничения. На самом деле, таким образом власти пытаются при ограниченном наличии реальных денег в экономике ещё больше сузить его, чтобы удержать уровень инфляции и неоправданно высокий курс рубля в стране до президентских выборов в России в 2018 года».

Бороться с выводом денег за рубеж теневыми и коррупционными структурами, государство может очень легко, усилив контроль за деятельностью банков и крупных госкомпаний, также подчеркнул кандидат экономических наук.

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По его мнению, в Якутии ограничение «приведёт к созданию новых денежных суррогатов в виде векселей, товарных талонов и так далее, что мы уже проходили в середине 90-х годов до дефолта России в 1998 году. Также в стране опять оживут бартерные сделки и взаимозачеты между предприятиями».

«Таким образом, предлагаемое ограничение наличных расчетов кроме очередного обострения экономического кризиса и социальной напряжённости в стране ни к чему хорошему не приведёт», — уверен Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, идею ограничить оборот наличных денег в России обсуждают в министерстве экономического развития и Минфине РФ. Ведомствами, в том числе рассматриваются возможность введения запрета на выплату зарплат наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок и введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа в рамках борьбы с теневой экономикой. Инициативу также пока не обсуждали в правительстве.

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