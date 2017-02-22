Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине. По его словам, такая мера должна быть принята на том основании, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе.

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«Нам необходимо срочно реформировать Совет безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты, вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена», — цитирует Life выступление Климкина на заседании Совбеза ООН.

Главы МИД Украины отметил, что в статье 27 Устава ООН содержится положение о том, что «сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения» в Совете безопасности.

По мнению Климкина, данная норма «продолжает игнорироваться вопиющим образом». «Настоятельно необходимо, чтобы были установлены чёткие процедуры для надлежащего осуществления этой статьи», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев уже неоднократно высказывал предложения ограничить право вето России в ООН. В частности, данный вопрос активно обсуждался после того, как Россия в 2015 году наложила вето на резолюцию о создании международного трибунала для расследования крушения рейса MH-17 в небе над Донбассом. Постоянных членов Совбеза предлагалось лишать права вето в тех случаях, когда речь идёт о реакции на конфликты с большим количеством жертв.

Позднее генсек ООН Пан Ги Мун заявлял в интервью, что исключение России из Совета безопасности технически невозможно, так как любая идея требует одобрения всех пяти постоянных членов Совбеза, каковым является и Россия.