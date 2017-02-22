Якутск, 22 февраля, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Уральские учёные зачислили Якутию в список восьми регионов России, которые могут уйти под воду. Но в самой республике в такой прогноз не верят. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой географии института естественных наук Северо-Восточного университета (СВФУ), кандидат географических наук Юрий Данилов, даже если растают все льды Земли, в Якутии затоплены будут только малонаселённые Нижнеколымская и Яно-Индигирская низменности.

U.S. Antarctic Program Ледники

Читайте также: Учёные прогнозируют начало глобального похолодания в ближайшие 10 лет

«Да, идёт таяние льдов, но тем не менее маловероятно, что по этой причине какие-либо большие территории могут уйти под воду. Увеличение площади воды на Земле, конечно, наблюдается, но оно не настолько глобально», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, даже если растают все льды на планете (что маловероятно и займёт сотни лет), то вода, по прогнозам, поднимется на 60 метров, и в таком случае уйдут под воду Нижнеколымская и Яно-Индигирская низменности. То есть речь идёт только о малонаселённых территориях, Якутску, заверил Юрий Данилов, затопление даже в этом случае не грозит. А вот Европу затопит, и Нидерланды уйдут под воду, при этом отмечает он.

«Но в ближайшее время никакой особой катастрофы не предвидится. Вечные льды если и будут таять, то на протяжении сотен лет», — пояснил Данилов.

Он считает, что таяние всех льдов на планете в принципе вряд ли возможно, так как при увеличении на Земле объёма воды увеличится и её испаряемость, станет больше дождей, а, следовательно, понизится температура и таяние прекратится. «Механизмы саморегуляции работают», — заверил эксперт.

Тем не менее он считает, что в Якутии было бы полезным предпринимать меры, чтобы не протаивала вечная мерзлота, но как это сделать эффективно, пока не ясно. Если посадить деревья, то они растут очень медленно, а сделать для мерзлоты какое-то специальное покрытие тоже не представляется возможным.

«Вывод один — необходимо сокращать количество выделяемых парниковых газов, применять энергосберегающие технологии. Но опять же активизировавшийся вулкан может нивелировать эти старания, И даже если люди вообще перестанут создавать парниковые газы, это не полное решение проблемы», — пояснил Юрий Данилов.

Он обращает внимание на то, что при повышении температуры воды в Мировом океане начинает меньше растворяться углекислого газа.

«При протаивании вечной мерзлоты тоже газы выделяются. Кроме того, есть и другая точка зрения: что парниковый эффект возникает за счёт наложения солнечной активности. Но это не значит, что не нужно меры предпринимать для снижения выбрасываемых по вине людей парниковых газов, и человечество должно успокоиться», — подытожил кандидат географических наук.

Читайте также: Почти 200 стран согласились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу

Напомним, данные исследования уральских учёных из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ, которые прогнозируют, что часть территории восьми регионов РФ, в том числе Якутии, исчезнет под водой, публиковал Znak.com. По мнению уральских учёных, угроза затопления нависает в первую очередь над арктическими территориями, в ближайшее время они намерены развернуть измерительную станцию в Черском для разработки климатической модели.

Как сообщало ИА REGNUM, британские учёные прогнозируют глобальное похолодание приблизительно через десять лет в связи со снижением солнечной активности. Учёные построили свой прогноз на основе модели, учитывающей колебания солнечной активности.