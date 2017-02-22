Вашингтон, 22 февраля, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Чиновники Белого дома и Департамента национальной безопасности США заявляют, что в ближайшее время «массовых депортаций» не планируется, передает The Washington Post.

Американо-мексиканская стена

«У нас нет персонала, времени и ресурсов, чтобы пойти в общины, сгонять людей… Это целиком и полностью плод воображения людей», — сообщил чиновник Департамента внутренней безопасности, говоривший с журналистами на условиях анонимности.

По словам чиновника, «директивы» главы ведомства Джона Келли, направленные президенту США Дональду Трампу, «не предназначены для того, чтобы производить массовые облавы или массовые депортации».

То, что целью администрации президента США может являться организация массовой депортации нелегальных мигрантов, которых в США может насчитываться до 11 млн человек, также опроверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Тем не менее известно, что по новым директивам, выпущенным Белым домом, иммиграционные и таможенные службы должны нанять около 10 тыс. новых сотрудников. Также планируется увеличение числа агентов пограничной службы на 5000 человек.

Кроме того, остаются в силе планы Белого дома о расширении применения ускоренной депортации, ужесточения пограничного контроля, строительства стены на границе с Мексикой.