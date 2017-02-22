Пекин, 22 февраля, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Согласно плану, выпущенному властями, Китай улучшит подходы к защите недвижимого культурного наследия, сообщает в вторник, 21 февраля информационное агентство «Синьхуа»

Famajor.ru Китайский дракон

За 13-й плановый пятилетний период Китай выдвинет проекты защиты Великой Китайской стены и артефактов, связанных с революционным периодом.

К 2020 году соотношение музеев на душу населения составить 1: 250 000, а сами музеи, в свою очередь, будут привлекать 800 млн посетителей ежегодно.

Отмечается также, что в Китае зарегистрировано 4 692 музея, 4 013 из которых не взимают плату за вход.

Кроме того, имеются планы по улучшению культурно-творческой продукции страны путем создания специальных объединений. Более чем 20 корпораций и институтов продавая такого рода продукцию, будут получать порядка 20 млн юаней в год к 2020 году, утверждается в государственном плане. Таким образом Китай будет воспитывать профессионалов и обучать экспертов мирового класса, сообщает «Синьхуа».