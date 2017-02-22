Париж, 22 февраля, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила ежегодный отчет «Ситуация с правами человека в мире», в котором названы «лидеры дискриминации» среди глав государств планеты, передает Associated Press.

Хельга Войскова-Хошкова. «Пропавшая надежда». Концлагерь Терезин

В этом году организация представила 408-страничный доклад не в Лондоне, а в Париже. По словам представителя Amnesty International Салил Шетти, это сделано «в исключительном случае» — для привлечения внимания к использованию Францией закона о чрезвычайном положении, из-за которого с 2015 года было запрещено около 140 акций протеста и более 600 человек, в основном мусульмане, были посажены под домашний арест.

Тем не менее президент Франции Франсуа Олланд не был причислен к «лидерам дискриминации» — эта честь досталась президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Филиппин Родриго Дутерте.

«Пределы дозволенного сместились, — считает Amnesty International. — Политики беззастенчиво и активно используют риторику ненависти и политику, основанную на этнической принадлежности… женоненавистничестве, расизме и гомофобии».

По мнению правозащитников, в 2016 году «первой целью стали беженцы», однако вслед за ними «будут страдать» и другие группы.

В целом Amnesty International отмечает, что «такого глобального уровня ненависти и страха мир не видел с 1930-х годов», когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии.

Согласно годовому отчету, в прошлом году «грубые нарушения прав человека» были отмечены в 159 странах мира.