Пекин, 22 февраля, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Миссия ООН в Либерии чествовала во вторник, 21 февраля китайских миротворцев за их выдающиеся заслуги, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР 21 февраля.

ИА REGNUM Флаг ООН

Всего 140 китайский полицейских были направлены в Либерию с сентября 2013 года, где своими действиями заслужили медали, которые были вручены на церемонии в либерийской столице Монровии.

Сообщается, что последний на данный момент штурмовой полицейский отряд покинул страну в 2016 году с годовой миссией, целью которой является поддержание безопасности и мира в Монровии.