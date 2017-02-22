Пекин, 22 февраля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Китай надеется, что США будут с таким же усердием содействовать добру, миру и стабильности в Южно-Китайском море, как их авианосцы и ударные группы патрулируют регион, передает 21 февраля агентство «Синьхуа».

Торпедные катера во время учений. КНР. 1972

"Китай всегда уважал свободу навигации и полетов всех стран Южно-Китайского моря в полном соответствии с нормами международного права, но мы против тех, кто угрожает и вредит суверенитету и безопасности приморских стран под предлогом осуществления права свободы навигации и полетов», — заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на своем очередном пресс-подходе.

Гэн сделал эти заявления после того, как авианосец США «Карл Винсон» класса «Нимиц» начал 19 февраля осуществлять патрулирование в Южно-Китайском море.

Ситуация в Южно-Китайском море стабилизируется по мере объединенных усилий США и стран АТР, добавил Гэн.

«Мы надеемся, что заинтересованные стороны, особенно те, что расположены за пределом АТР, будут уважать усилия КНР и стран АТР в поиске наилучшего решения, а также направленные на цели мира и стабильности в Южно-Китайском море», — завершил представитель МИД КНР.

Ранее ИА REGNUM уже приводило публикации китайской прессы, в которых местные обозреватели заявляли, что КНР будет твердо пресекать любые попытки поползновения на интересы страны и безопасность в регионе со стороны США.