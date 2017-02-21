Мехико, 22 февраля, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Новый посол Мексики в США Джеронимо Гутьеррес, который станет третьим послом страны в Соединенных Штатах менее чем за год, озвучил свое отношение к действующему президенту США Дональду Трампу и его администрации перед мексиканским сенатом, передает Reuters.

Swifty.com Нелегальная попытка пересечь Американо-мексиканскую границу. Американо-мексиканская стена

«Отношение (Белого дома США — прим. ИА REGNUM ) к нашей стране является неприемлемым и явно не благосклонным», — заявил Гутьеррес мексиканским парламентариям.

По словам Гутьерреса, «администрация Трампа заслуживает уважения и получит его», но только в той степени, насколько уважительно она будет относиться к Мексике.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в ходе избирательной кампании обещал выход страны из североамериканского соглашения НАФТА, увеличение таможенных пошлин на товары из Мексики, а также перенос большинства производств американских компаний из Мексики в США. Часть из этих обещаний уже выполняется.

Также согласно планам президента Трампа по границе между Мексикой и США до конца 2020 года будет построена стена, которая должна остановить нелегальную иммиграцию с мексиканской стороны в Соединенные Штаты.

Кроме того, Белый дом обещает значительное увеличение высылки нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов — по информации журналистов, радикальные меры по депортации не коснутся только тех мигрантов, которые прибыли в США в детском возрасте.