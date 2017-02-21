Пекин, 22 февраля, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Китай выразил искренние соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Постоянного представителя РФ в ООН и СБ ООН Виталия Чуркина, случившейся 20 февраля этого года, сообщает 21 февраля информационное агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

"Мы шокированы и опечалены внезапной кончиной посла Чуркина», — высказал соболезнования представитель МИД КНР Гэн Шуан во время своей ежедневной пресс-конференции.

«Посол Чуркин был уважаемым и выдающимся дипломатом», — продолжил Гэн, добавляя, что смерть Чуркина является невосполнимой утратой не только для России, но и для всего мирового сообщества в лице ООН.

Гэн также поприветствовал тесные связи между Китаем и Россией по международным и региональным вопросам, равно как и взаимную поддержку в ООН и других международных организациях.

Гэн заявил, что Китай с удовольствием вместе с Россией будет и дальше играть конструктивную роль в поддержании мира и продвижении развития.

Напомним, что Виталий Чуркин, бывший представителем России в ООН более 10 лет, внезапно скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке от сердечного приступа на кануне своего 65-летнего юбилея.

Выдающийся советский и российский дипломат родился 21 февраля 1952 года в Москве. За свою сорокалетнюю дипломатическую карьеру прошел путь от переводчика на переговорах по ОСВ-2 в Женеве во второй половине 1970-х годов до Постпреда РФ в ООН. За свои заслуги по отстаиванию интересов России на международной политической арене, будучи на острие политических конфликтов, Чуркин был посмертно награжден орденом Мужества.

Дипломатические ведомства и политики многих стран выразили соболезнования России в связи с кончиной дипломата. Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского флага.

Однако, не обошлось без громкого скандала. Украина заблокировала в Совбезе ООН предложение России принять посвященное смерти выдающегося дипломата официальное заявление председателя СБ ООН, что главой МИД РФ Сергеем Лавровым было охарактеризовано как поведение «за гранью добра и зла».