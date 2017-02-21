Саранск, 22 февраля, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом открытию Года святого праведного воина Ушакова в республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Www.e-mordovia.ru Мероприятие, посвящённое открытию Года святого праведного воина Ушакова

«Мы по праву и с гордостью называем легендарного адмирала Российского флота своим земляком. Дела Фёдора Ушакова веками служили и служат патриотическому воспитанию подрастающего поколения, всех защитников Отечества. Ещё при жизни адмирал взыскал особую любовь и уважение народа», — сказал Волков.

«Правительством республики подготовлен план мероприятий, посвящённых 200-летию памяти адмирала Ушакова. Основная их часть пройдёт в октябре. Планируется ряд всероссийских научно-практических конференций, посвящённых наследию Ушакова, в том числе в Севастополе с участием высшего командования Черноморского флота. В Севастополь будет доставлена икона с частицей мощей адмирала, а в Херсонесе организован крестный ход», — поделился планами глава Мордовии.

В течение всего года будет организован ряд тематических выставок и презентации, ориентированных на детей и молодёжь. К Чемпионату мира по футболу 2018 года будет выпущена памятная монета, на которой будет изображена одна из главных достопримечательностей столицы Мордовии — вид на Кафедральный собор святого праведного Феодора Ушакова.

В рамках торжественного мероприятия состоялся премьерный показ фильма «Ушаков — адмирал милостью Божьей». Глава Мордовии выразил слова благодарности руководству и всей команде телеканала «Звезда», всем, кто принимал участие в подготовке фильма, посвящённого адмиралу, а также актёру Андрею Мерзликину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, имя адмирала Фёдора Ушакова на протяжении многих лет привлекает туристические потоки в регион. В старейшем городе республики — Темникове — расположен музей имени Ушакова.В августе прошлого года глава Мордовии говорил, что на этой территории планируется создание туристического кластера. «Сейчас нам необходимо создать туристическую инфраструктуру, сформировать конкурентоспособный туристский продукт с последующим его продвижением на российский рынок. Особое внимание нужно уделить популяризации всемирно известных культурных брендов Мордовии, легендарных и знаменитых личностей, связанных с республикой», — заявил Волков.Руководитель региона напомнил, что именно в Мордовии адмирал провел последние годы своей жизни. На собственные средства он открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле.