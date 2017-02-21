Оттава, 22 февраля, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что страна продолжит принимать беженцев из Соединенных Штатов несмотря на значительное увеличение их количества после инаугурации президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

ankakay Флаг на границе Канады и США

«Мы будем и впредь принимать беженцев», — заявил Трюдо, выступая в парламенте Канады.

По мнению премьер-министра, Канаде даже в условиях резкого увеличения числа беженцев удастся «сохранить баланс» между открытостью и защитой интересов собственных граждан.

«Одна из причин, почему Канада продолжает оставаться открытой страной, — это то, что канадцы доверяют нашей иммиграционной системе, обеспечивающей целостность наших границ и помощь людям, которые ищут безопасности», — считает Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управления пограничной службы Канады, число нелегальных мигрантов, проникающих в страну через границу с США, за последний месяц увеличилось в несколько раз.

Так, в январе этого года через границу в провинции Квебек прошло 452 нелегальных мигранта по сравнению со 137 мигрантами в январе 2016 года — за год рост более чем втрое.