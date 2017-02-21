Премьер-министр Канады: «Мы продолжим принимать беженцев из США»
Оттава, 22 февраля, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что страна продолжит принимать беженцев из Соединенных Штатов несмотря на значительное увеличение их количества после инаугурации президента США Дональда Трампа, передает Reuters.
«Мы будем и впредь принимать беженцев», — заявил Трюдо, выступая в парламенте Канады.
По мнению премьер-министра, Канаде даже в условиях резкого увеличения числа беженцев удастся «сохранить баланс» между открытостью и защитой интересов собственных граждан.
«Одна из причин, почему Канада продолжает оставаться открытой страной, — это то, что канадцы доверяют нашей иммиграционной системе, обеспечивающей целостность наших границ и помощь людям, которые ищут безопасности», — считает Трюдо.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управления пограничной службы Канады, число нелегальных мигрантов, проникающих в страну через границу с США, за последний месяц увеличилось в несколько раз.
Так, в январе этого года через границу в провинции Квебек прошло 452 нелегальных мигранта по сравнению со 137 мигрантами в январе 2016 года — за год рост более чем втрое.