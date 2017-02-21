Москва, 22 февраля, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Украина, заблокировав принятие заявления в Совбезе ООН в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина, оказалась в моральной изоляции, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

UN PhotoPaulo Filgueiras Виталий Иванович Чуркин

«Украина не смогла заблокировать добрые слова в адрес Чуркина, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН. Так и осталась наедине со своей злобой», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

«Невнятные объяснения Украины, что она не блокировала заявление на смерть Чуркина, никого не убеждают. Блокировала. Киев — в моральной изоляции», — добавил Пушков.

21 февраля в МИД России сообщили, что Украина заблокировала предложение российской стороны принять официальное заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи со смертью Виталия Чуркина.

В Кремле отнеслись к этому как к очередному проявлению Киевом негативной позиции в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне такой утраты, как смерть Виталия Чуркина, действия Киева не стоят комментариев.

Позднее спикер МИД Украины Марьяна Беца обосновала позицию Киева в ООН тем, что принятие «отдельного проекта заявления председателя Совбеза» не является общепринятой практикой в подобных случаях. «Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ, как делалось в таких случаях ранее», — сказала Беца.

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