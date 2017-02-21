Пекин, 22 февраля, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Снегопад на севере Китая привел к дорожным заторам и задержке авиарейсов, сообщает 21 февраля информационное агентство «Синьхуа».

(сс) Immanuel Giel Чжанцзякоу, провинция Хэбэй

От лёгкого до умеренного снегопад в Пекине смягчил зимнюю засуху. Этой зимой город видел всего только 0,9 мм дождя, что почти на 90% ниже, чем в среднем, передает Пекинский метеорологический центр.

Глава метеоцентра Цяо Линь утверждает, что в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй выпало до 9 см снега. Многие магистрали во Внутренней Монголии, провинциях Шаньси и Хэбэй были закрыты наряду с аэропортом столицы провинции Шаньси города Тайюаня.

Снег также выпал в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси, Нинся и Ганьсу. Однако, есть в природном ненастье и польза. Работники сельского хозяйства утверждают, что снег убережет пшеницу от вымерзания.

Напомним, что 19 февраля китайские СМИ сообщали о приходе непогоды с обильным снегом и похолоданием на север Китая, которая должна продлиться до вторника, 21 февраля.