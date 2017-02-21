Ставрополь, 22 февраля, 2017, 00:47 — ИА Регнум.



Artstroytechno.ru ЖК Победа из рекламного проспекта. Строительство приостановлено

Реальных сроков наказания потребовал для застройщиков за обман дольщиков губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом он заявил на совещании по вопросам выявления и пресечения в крае преступлений в сфере долевого строительства.

«Все, кто нарушил права дольщиков, должны нести серьезное наказание. Надо, чтобы каждый, кто захочет подобным заниматься, понимал: «обманул — сел в тюрьму», — процитировали ИА REGNUM главу региона в пресс-службе губернатора Ставрополья. Он считает, что ответственность за подобные преступления должна быть ужесточена.

Губернатор подчеркнул, что основная нагрузка в вопросе профилактики строительных махинаций ложится на правоохранительные органы. Усиление ответственности способствовало бы стабилизации в этой сфере.

Ранее губернатор уже заявлял о необходимости усиления наказания за обман дольщиков. Как сообщало ИА REGNUM, об этом он заявлял в мае 2016 года на заседании регионального парламента.

На сегодня следствие разбирается в четырех громких делах об обмане дольщиков, из которых самое масштабное — дело фирмы «АртСтройТехно», на счету которой обман более 800 вкладчиков средств в строительство.

Всего в крае порядка 1,3 тыс. обманутых дольщиков. Более десяти недостроенных многоквартирных домов находятся на контроле Стройжилнадзора региона.

Напомним, что в 2016 году в крае удалось решить проблемы 431 жителя, попавшего в число «обманутых дольщиков». Три проблемных дома вводятся в строй.

С 1 января текущего года застройщиков обязали получать заключение краевого управления по строительному и жилищному надзору на стадии проектирования нового объекта долевого строительства.

Руководство Ставропольского края планирует создать ГУП, который возьмет на себя обязательство по завершению строительства проблемных домов. Его учредителем выступит министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Следственный комитет принял к разработке 30 томов дела «АртСтройТехно», в котором пострадавшими числятся 816 дольщиков. Руководитель фирмы обманула дольщиков на общую сумму более 740 миллионов рублей.

Из 15 домов, на строительство которых компания собирала средства дольщиков, фирма не построила и не сдала ни один.