Лондон, 22 февраля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 21 февраля на стадионе «Этихад» был разыгран матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Монако». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «монегасков».

Mancity.com Матч

На 26-й минуте матча английский вингер Рахим Стерлинг открыл счет в матче после прострела Лероя Сане с левого фланга — 1:0.

Через 6 минут экс-лидер сборной Колумбии Радамель Фалькао сравнял счет «рыбкой» после навеса бразильца Фабиньо — 1:1.

В конце первого тайма французский нападающий Килиан Мбаппе вывел свою команду вперед мощным ударом с острого угла после навеса Фабиньо — 1:2.

На 58-й минуте матча аргентинский форвард Серхио Кун Агуэро сравнял счет в матче, пробив вратаря ударом с острого угла после разрезающего паса Рахима Стерлинга — 2:2.

Через 3 минуты Радамель Фалькао снова вывел свою команду вперед, элегантно перебросив вратаря «горожан» — 2:3.

На 71-й минуте матча Серхио Агуэро снова сравнял счет ударом верхом после подачи Давида Силвы с углового — 3:3.

Через 6 минут английский защитник Джон Стоунс вывел «Манчестер Сити» вперед «тычковым» ударом с близкого расстояния после скидки Яя Туре — 4:3.

На 82-й минуте немецкий вингер Лерой Сане поставил точку в матче после ассиста Серхио Агуэро

Статистика матча («Манчестер Сити» / «Монако»):

Удары 10/15;

Удары в створ 6/6;

Владение 67%/33%;

Фолы 12/15.

«Монако» имеет неплохие шансы выйти в следующую стадию самого престижного клубного турнира Европы, осталось только выиграть дома со счетом 2:0 3:1 и т.д.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунс, Фернандиньо, Отаменди, Стерлинг, Де Брюйне, Сане, Силва, Туре, Агуэро.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Менди, Раджи, Глик, Фабиньо, Силва, Бакайоко, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Голы: Стерлинг 26 — 1:0, Фалькао 32 — 1:1, Мбаппе 40 — 1:2, Агуэро 58 — 2:2, Фалькао 61 — 2:3, Агуэро 71 — 3:3, Стоунс 77 — 4:3, Сане 82 — 5:3.