Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 125:103 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очкам и 13 подборами. Его коллега по команде — легкий форвард Леброн Джеймс, также оформил дабл-дабл в игре с 23 очками и 11 результативными передачами.

Самым результативным в составе «Вашингтона» оказался защитник Брэдли Бил, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 18 очками и 9 результативными передачами.

Отметим, это седьмая подряд победа «Лейкерс» в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым в последних семи играх.