Лондон, 22 февраля, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании 21 февраля одобрила в третьем чтении поправки в законодательство, аналогичные принятому в США «акту Магнитского», передаёт Financial Times.

Флаг Великобритании

Одобренные поправки к законопроекту о борьбе с преступными финансами дают право британским властям замораживать финансовые активы граждан, подозреваемых в нарушении прав человека в любой из стран мира.

Законопроект был представлен в октябре 2016 года, целью его была заявлена борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма.

В случае если документ будет одобрен Палатой лордов, Великобритания станет уже третьей страной принявшей свой «закон Магнитского». В 2012 году такой закон был принят в США, а в 2016 году — в Эстонии.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего года президент США Барак Обама подписал закон, расширяющий «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского», до этого действовавший только в отношении российских граждан, до «глобального уровня».

Напомним, первоначально данный закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером после внезапной гибели в тюрьме российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации. Сам Браудер в 2013 году был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, приговорён к 9 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

Закон наложил санкции на ряд лиц, обвинённых Браудером и американскими властями в нарушении прав человека. Так называемый «список Магнитского» в дальнейшем был расширен, но первоначально в нём фигурировали должностные лица, занимавшиеся уголовным делом, по которому проходил юрист.