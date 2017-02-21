Пекин, 22 февраля, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Китай завил о поддержке проведения диалога между заинтересованными сторонами в вопросе поиска решения ядерной проблемы на Корейском полуострове, заявляет 21 февраля агентство «Синьхуа».

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Представитель МИД КНР Гэн Шуан сделал эти заявления на очередной пресс-конференции, комментируя сообщения о том, что США и Северная Корея работают над организацией встречи между высокопоставленными представителями КНДР и бывших государственных должностных лиц США.

«Корень ядерной проблемы на Корейском полуострове кроется в различиях между КНДР и США» — заявил Гэн, подчеркивая, что Китай всегда поддерживает усиление взаимодействия и взаимопонимания заинтересованных сторон, включая КНДР и США.

В сложившихся обстоятельствах, Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут попытаться сыграть конструктивную роль в поддержании стабильности и должным образом решить ядерную проблему на полуострове, полагает Гэн.

Напомним, что ранее Китай запретил импорт северокорейского угля до конца текущего года в рамках резолюции 2321 СБ ООН после очередного пуска баллистической ракеты Северной Кореей в феврале текущего года.