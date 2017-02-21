Канзас-Сити, США, 22 февраля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Подозреваемый в подготовке террористического акта предстал перед федеральным судом штата Миссури, сообщает 21 февраля Associated Press.

George Hodan Суд

25-летний Роберт Лоренцо Хестер-младший обвиняется в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации и в подготовке теракта.

Представители прокуратуры города Канзас-Сити заявили, что Хестер-младший планировал совершить теракт 20 февраля.

Напомним, подозреваемый был арестован 17 февраля после того, как согласился помочь агентам ФБР, выдававшим себя за представителей власти, сочувствующих радикальным исламистам. Теракт, запланированный на 20 февраля, предполагал большое количество жертв.