Вашингтон, 21 февраля, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Дональд Трамп попытается заключить с Россией «сделку» по вопросам экономики и по борьбе с международным терроризмом, заявил журналистам пресс-секретарь лидера США Шон Спайсер.

VOA Шон Спайсер

По словам Спайсера, «Трамп ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать».

Цель заключается в поиске общих позиций по нанесению поражения ИГ (запрещена в России), борьбе с международным терроризмом, а также в экономических интересах. «Над этим мы продолжим работать с Россией», — добавил Спайсер.

При этом пресс-секретарь президента США подчеркнул, что «если это в интересах США, он добьется сделки».

Напомним, ранее Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал договориться с Россией. Тем не менее, последние заявления его ближайших помощников госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса гласят о нежелании отменять антироссийские санкции и расширять военное сотрудничество с Россией в борьбе с террористами в Сирии.