Ставрополь, 21 февраля, 2017, 23:14 — ИА Регнум.



Torange.biz Зверь в клетке

В Пятигорске (Ставропольский край) правоохранительные органы проверят данные о гибели кенгуру от холода в контактном зоопарке и ряд других вопиющих нарушений правил содержания животных. О них сообщает центр защиты прав животных «ВИТА».

На своей странице в соцсети зоозащитники разместили материал, подкрепленный фотографиями, об условиях содержания животных в местном контактном зоопарке. Материал датирован 17 февраля. Защитники сообщают о гибели от переохлаждения недавно родившегося кенгурёнка.

Активисты разместили фотографии погибшего животного, а также осла, лапы которого покалечены. Защитники предполагают, что они отморожены в условиях суровой зимы.

Правозащитники животных заявляют о том, что условия содержания животных в контактных зоопарках невыносимы и приводят к массовой гибели его обитателей. На открытом пространстве мерзнут павлины, а в поилках животных вода превращается в лед.

Подобная ситуация для животных складывается в зоопарке Горгиевска, пишут волонтеры центра.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что все факты, указанные зооактивистами, будут проверены. Им будет дана правовая оценка. Если подтвердится факт нарушений условий содержания животных, будут возбуждаться дела и привлекаться к ответственности виновные.

Ранее в Ставропольском крае в поле зрения правоохранительных органов попал другой зоопарк — города Ставрополя. Там погибло шимпанзе, по мнению правозащитников, от панкреатита. По факту гибели животного в декабре 2016 года возбуждено уголовное дело. Следствие ведется под особым контролем прокуратуры.