Вашингтон, 21 февраля, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство НАСА объявило об экстренной пресс-конференции, назначенной на 22 февраля.

FitzFox Нучный центр НАСА

Сообщается, что на мероприятии сообщат о неожиданном открытии за пределами Солнечной системы. Не исключено, что речь пойдет об экзопланетах, движущихся вокруг других звезд. Подробности научного открытия не разглашаются.

Пресс-конференция начнется в 22 февраля в 21:00 мск. Её трансляция будет вестись на официальном сайте аэрокосмического агентства и на телеканале Nasa TV.

В данный момент СМИ наполняются самыми разными предположениями и интригующими сообщениями типа «люди, которые в курсе, намекают, что это будет нечто важное».

Уже известно, что на пресс-конференцию приглашены астрономы со всего мира, а все желающие смогут задать ученым вопрос через хештэг #AskNasa.