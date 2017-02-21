Абуджа, 21 февраля, 2017, 22:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в центральной части Нигерии в результате межэтнических столкновений, сообщает 21 февраля Reuters.

Stefan Magdalinski Нигерия

Столкновения произошли в штате Кадуна, они продолжались в течение 24 часов. Спор возник из-за пастбищных земель и водных ресурсов.

В настоящий момент в штат введены подразделения ВС Нигерии, установлен комендантский час, заявил представитель губернатора штата Кадуна Самуэль Аруван.

Напомним, в последние несколько месяцев в штате зафиксировано увеличение случаев правонарушений. Нередко столкновения происходят между мусульманами и христианами.

Во время беспорядков после выборов 2011 года в штате Кадуна погибли 800 человек.