Ставрополь, 21 февраля, 2017, 22:33 — ИА Регнум.



Детская игрушка

В Ставропольском крае растет число отравлений угарным газом. Число таких происшествий растет в холодное время года. В городе Новоалександровске произошел новый такой случай. От угарного газа пострадала семья из четырех человек.

Трое человек (женщина, ее супруг и их пятилетний сын) попали в больницу. Второго полуторагодовалого ребенка спасти не удалось.

В ночь на 21 февраля женщина увидела, что ее супругу плохо, но не смогла ему помочь, а сама потеряла сознание. Утром она очнулась и вызвала скорую помощь.

Врачи нашли в одной из комнат тело полуторагодовалого мальчика. Трое остальных пострадавших госпитализированы.

В Следственном комитете проводится проверка по факту отравления газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР. Следователи намерены дать оценку и найти виновных в случившейся трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с наступлением холодов таких трагедий произошло в крае немало. Только в этом году произошел целый ряд случаев отравления газом, в некоторых из которых гибли дети. 1 февраля в Кисловодске четверо человек отравились предположительно продуктами неполного сгорания газа. Двое из отравившихся — дети. Все доставлены в больницу.

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А в Ставрополе 1 февраля 12-летняя воспитанница кадетской школы имени генерала Ермолова отравилась угарным газом и утонула в ванной.

Ранее, 20 января, в селе Эдиссия Курского района угарным газом отравилась семья из пяти человек, двое из которых дети. Все они госпитализированы. 12 декабря 2016 года двое детей, 9 и 11 лет погибли, отравившись угарным газом в селе Кугульте Грачевского района. Они остались ночевать в неотапливаемой летней кухне с включенной газовой плитой. Утром дети были найдены мертвыми.

В МЧС отмечают, что пик отравлений угарным газом приходится на отопительный сезон. Это происходит из-за забитых дымоходов, неисправных вентиляционных каналов, нарушений при установке и эксплуатации газового оборудования.