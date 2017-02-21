Уфа, 21 февраля, 2017, 22:24 — ИА Регнум.



Советский плакат «Всей семьёй на отдых»

В Башкирии развитие туризма наряду с проектом «Развитие новых индустрий и рынков и созданием агропромышленного кластера; а также проектом создания модели сбалансированного развития территорий рассматривается как одно из основных направлений развития Башкирии до 2030 года в рамках программы «Стратегия-2030». Однако, по мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, если суммы затрат из бюджета на пиар-кампанию еще можно узнать, то загадкой остается, сколько копеек с каждого вложенного рубля возвращается в бюджет республики

Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России, за 2016 год прирост платных услуг в сфере туризма в Башкирии составил 14%, или 17,3 млрд рублей, — сообщил сегодня, 21 февраля, председатель госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов на расширенном заседании коллегии ведомства. — Темпы роста в три раза превышают общероссийский показатель и в семь — по ПФО.

Однако общественный деятель Азамат Галин ждёт от руководителя госкомитета конкретных цифр по другим показателям. «Главным индикатором успешности может быть только один — сколько денег получил от туризма республиканский бюджет, — утверждает Галин. — И пока мы не увидим этой цифры, говорить об успешности или неуспешности развития туризма в республике преждевременно». Как считает эксперт, чтобы понять, как развивалась индурстия туризма в Башкирии, необходимо посмотреть на события последних семи лет.

2009 год: локомотив на ашрам

Как отмечают эксперты, разговоры об использовании туристического потенциала в Башкирии ведутся давно, по некоторым данным, с начала «нулевых» годов, но с особой силой они зазвучали после приватизации ТЭК, завершившейся в конце правления регионом Муртазой Рахимовым.

«В лучшие годы Башкирия получала от «Башнефти» до 19−20 млрд рублей в год, в 2016 год — только 7 млрд, эту разницу необходимо чем-то покрывать, — отмечает политолог Сергей Лаврентьев. — По разным оценкам, уже сейчас прибыль от туризма может дать в республиканскую казну 5−7 млрд рублей в год, туризм может стать одним из локомотивов экономического развития республики».

Годом, когда о туризме заговорили как о «драйвере развития экономики Башкирии», принято считать 2009 год. «В 2009 году, ещё при Муртазе Рахимове, фигурировали следующие цифры: из республики туристы, жители Башкирии ежегодно вывозят 12 млрд рублей, тратя их вне Башкирии, а в Башкирию туристами ввозится всего 2 млрд рублей, — проинформировали в в экспертном сообществе LogoMark. — Тогда же утверждалось, что туризм может дать в региональный бюджет до 10 млрд рублей».

Любителям туризма это год запомнился проектом «города-курорта» Усман-Гали. Предполагалось, что небольшая, в 100 км от Уфы, деревня с населением в 300−400 человек станет круглогодичным курортом с развитой инфраструктурой. На сегодняшний день эта деревня известна как место сбора йогов с ашрамом. Тогда же продолжалось продвижение давнишней идеи о семи зонах-кластеров и разработанного еще в середине «нулевых» масштабного проекта «Золотое кольцо Башкортостана». На сегодняшний день идею «золотого кольца по-башкирски» стараются не вспоминать

2011 год: курс на сабантуи и социальный туризм

После прихода к власти в Башкирии Рустэма Хамитова в 2010 году о новом городе-курорте забыли. В марте 2011 года глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании, посвященном вопросам въездного туризма, потребовал от членов правления Союза туриндустрии разработать новую концепцию развития туризма в регионе. Хамитов выразил неудовлетворение тем, что эта отрасль в республике развита пока слабо и заявил, что для того, чтобы увеличить поток туристов в республику, необходимо занять свою нишу в отрасли и разрабатывать необычные туры. В связи с этим Рустэм Хамитов предложил развивать событийный туризм — например, приглашать туристов на празднование национальных Сабантуев. Также предлагался вариант создания на территории республики всероссийского детского лагеря с круглогодичным пребыванием.

В этом же году в республике начинает развиваться социальный туризм для пенсионеров и инвалидов. Благое дело. Однако уже в самом начале пути появилось много жалоб от самих отдыхающих и турагентств, которые обвинили власти в отсутствии конкуренции и явном тяготении к одной из турфирм.

2012 год: Сага о Диснейленде или Новая программа

В Башкирии принимается региональная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Башкирии на 2012−2016 годы». На нее планировалось выделить почти 20 млрд рублей. Программа изобиловала множеством различных целевых показателей и разного рода задач. Разработчики документа писали о создании и развитии интегрированного туристического, туристско-рекреационного и автотуристского кластеров в Башкирии. Например, интегрированный туристический кластер «Bashkortostan World Centre» должен был представлять собой комплекс объединенных под одной крышей магазинов, аттракционов, отелей различных категорий, предприятий общественного питания, крытого круглогодичного ледового катка, мини-Диснейленда, аквапарка и стать центром притяжения в республику туристского потока объемом предположительно пять млн человек в год к 2015 году. В октябре глава Башкирии проводит заседание правительства, на котором обсуждается механизм управления туристическими кластерами.

2013 год: Агентству и карты в руки

Как писало ИА REGNUM, вновь созданное Агентство по туризму РБ, призванное заменить Государственный комитет РБ Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, возглавил Сергей Клименко. Агентство реализует направление социального туризма, им подготовлен проект подпрограммы «Развитие социального туризма в Башкирии» на 2013—2016 годы. Общий объем финансирования подпрограммы предполагается в размере 228,6 млн рублей, что позволит воспользоваться туристскими услугами около 28 тыс. пенсионеров, инвалидов и воспитанников детских домов.

2014 год: Кукушкин чай пить некому, агентство ликвидировано

В Уфе на специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» проходит совещание по событийному туризму, организаторами которого стали Исполком Всемирного курултая башкир, Союз туриндустрии Башкортостана, Центр туризма РБ, Агентство по туризму РБ, Министерство культуры РБ, Центр туризма инвалидов РБ. Тема совещания — брендирование республики на основе национального эпоса «Урал-батыр». Туроператоры и руководители историко-культурных центров обсудили три конкретных направления: национальный (с национальным колоритом и атрибутикой) туристский маршрут «Золотой пояс Урал-батыра»; национальный туристский маршрут «Урал-батыр ере» и фрольклорный праздник башкирского чая — «Кукушкин чай», продвигаемый на международной выставке «Интурмаркет» в Москве.

Местные СМИ, освещавшие мероприятие «Кукушкин чай» в Нуримановском районе Башкирии, с сожалением констатировали немногочисленность зрителей. Заинтересованной общественностью при разработке маршрутов «событийного туризма» предлагалось не ограничиваться культурой одной только «титульной» нации, но учитывать многообразие культур народов, издавна проживающих на территории республики. В этом же году глава Башкирии продолжает активно продвигать идею развития экологического туризма, агротуризма и этнотуризма, совмещенного с изучением родных языков.

В конце года Агентство по туризму РБ было ликвидировано.

2015 год: планов громадьё

В 2015 году республика подготовила документы на конкурс в Ростуризм по туристско-рекреационному кластеру «Бурзянский». Здесь подразумевается «создание объектов особой туристической привлекательности, разработка тематических маршрутов, строительство гостиниц и создание условий для инвесторов». Ставки сделаны на Капову пещеру, Юмагузинское водохранилище и агро‑ и сельский туризм через культуру и традиции региона. Согласно федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма», кластер создаётся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов в размере 30%, остальное должны вложить частные инвесторы. Проект, по плану, увеличит турпоток на 10% ежегодно. Его стоимость — более 1,7 млрд рублей, из федерального бюджета в течение трёх лет поступит только 347 млн рублей. Кластер должен быть готов в 2018 году.

В Уфе готовится презентация проекта туристско-рекреационного парка «Шиханы». В области горы Куш-тау планировалось создать инвестиционную площадку для развития различных туристских объектов — горнолыжные комплексы, музеи, мини-отели. По подсчетам, на реализацию проекта нужно 3 млрд рублей

Разработаны новые туристические маршруты: литературный тур «Аленький цветочек», круиз по Юмагузинскому водохранилищу на реке Белой с отдыхом на дебаркадерах, тур «Медвежий угол», маршрут «По следам Салавата Юлаева», маршруты «Ожерелье Южного Урала», «Малая Башкирия», «Weekend Ufa», «Бирск — город купеческий, город ремесленников», «Золотая лихорадка», «Золотой пояс Урал батыра», «Фотоохота на глухаря и тетерева» и «В гости к сохатому».

2016 год: Кластерный подход возобладал. Промежуточные итоги.

Кластер «Бурзянский» включили в план мероприятий федеральной целевой программы. Туристический кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», ядром которого стали три горнолыжных курорта: «Мраткино» (Mratkino), «Абзаково» (Abzakovo) и «Банное» в этом список не попал, его было решено развивать совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом, собственником «Абзаково» и «Банного». В планах на ближайшие несколько лет значится реконструкция горнолыжного курорта «Мраткино», строительство очистных сооружений в селе Новоабзаково, перенос ЛЭП в санатории «Юбилейный», реконструкция котельной в доме отдыха «Березки», развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры Белорецкого и Абзелиловского районов. До 2020 года в «Мраткино» появятся гостиничный комплекс на 150 мест, сервисно-развлекательный комплекс на 300 человек, турбаза на 220 мест и турбаза типа «шале» на 65 мест. В «Абзаково» до 2017 года построят новую четырехкресельную канатную дорогу, а «Санаторий Юбилейный» представит новый медицинский корпус и спорт-отель. Общий объем инвестиций в развитие трех курортов до 2020 года составит почти 1 млрд рублей.

Расходы на проекты и пиар без «платы с кочевников».

«Республика вкладывает в развитие туризма немалые деньги, но какова отдача? — спрашивает Азамат Галин. — Госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии заключит контракт с уфимским ООО «Проектсервис» на проектирование набережной Юмагузинского водохранилища. Стоимость контракта, как сообщается на портале госзакупок, составит 5,66 млн рублей. Это не стоимость набережной, это только проект». Кто и чем отвечает за качество проекта? По данным газеты «Коммерсантъ», ООО «Проектсервис» образовано в ноябре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб.

Эксперты приводят и другие примеры: Уфимский Фонд развития городских проектов выиграл два конкурса госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии на разработку, производство и продвижение проекта «Башкортостан новогодний, удивительный-2017», общая цена контрактов составляет 5,72 млн рублей. Финансировал исполнение контрактов бюджет республики. По условиям тендера, промоутер должен был создать брендбук с основной концепцией проекта, разработать его логотип, слоган, дизайн новогодних открыток, сувениров и подарков, продумать символику проекта для метробусов и экскурсионных автобусов. Также ему было заказано изготовление 100 афиш, контекстной рекламы в соцсетях и поисковых системах, изготовление аудиороликов, джинглов, видеороликов и 40 рекламных баннеров. Помимо этого фонд должен обеспечить участие в выставке 50 фоторабот о республике в Москве (площадка не уточняется), обеспечив их доставку и возвращение в Уфу. В стоимость контракта также включена организация выступлений актеров в новогодних шоу с 1 по 8 января в «Парке Ватан», разработка трех вариантов проекционного шоу продолжительностью от 60 до 90 минут, сценария для новогодних представлений и маршрута трехчасовой экскурсии по Уфе. Почти 6 млн рублей пошли на пиар и анимацию, строительство ледового городка и установка ёлки в эту сумму не входила, — отмечают эксперты. — Хотелось бы узнать, сколько денег вернулось в бюджет. Этих данных никто не предоставляет».

«Налогоплательщики оплачивают пиар-кампанию о туристическом потенциале республики, но кто этим пользуется, — вопрошает Азамат Галин. — Владельцы многих туристических предприятий являются жителями соседних регионов, и платят налоги в свои регионы. Многие из них бывают в Башкирии только наездами, как кочевники».

«Одним из самых ярких примеров использования раскрученного бренда Башкирии жителями соседнего региона можно считать ситуацию с горой Иремель, — считает уфимец Илья Тавлияров. — Гора находится на территории Башкирии, но восхождение на нее начинается на территории Челябинской области в поселке Тюлюк. В Тюлюке уже около десятка приютов и гостиниц, дома и земля активно продаются и покупаются. Тропа на Иремель четко обозначена, есть экскурсоводы, гиды, инфраструктура растет. Что с этого имеет Башкирия? Ничего».

Схожая ситуация с курортами «Абзаково» (Abzakovo) и «Банное», собственниками которых является Магнитогорский металлургический комбинат. «В топы Башкирия попадает благодаря «Абзаково», но как это отражается на бюджете? — спрашивают эксперты.

По мнению Азамата Галина, вопрос должен решаться на межрегиональном уровне. Правительства Челябинской области и Башкирии должны договориться, Челябинск должен делать какие-то отчисления Уфе, — уверен Галин. — Нужно перенимать опыт европейских стран, где за использование природных ресурсов соседних регионов делаются определенные выплаты. Звучит несколько фантастически, но иного выхода у нас нет».