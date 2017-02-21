Лиссабон, 21 февраля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Суд Португалии обязал правоохранительные органы экстрадировать бывшего агента ЦРУ Сабрину де Соуза в Италию, сообщает 21 февраля Associated Press.

(сс) George Hodan

Сабрина де Соуза была задержана 20 февраля и в настоящий момент находится в португальской тюрьме. Через несколько дней она будет доставлена в Италию. В Италии задержанную приговорили к четырем годам лишения свободы.

Напомним, Сабрину де Соуза и еще 26 граждан США обвиняют в организации похищения подозреваемого в терроризме Абу Омара. Похищение произошло в Милане в феврале 2003 года.

После теракта 11 сентября 2001 года ЦРУ организовало похищение подозреваемых в терроризме, которые впоследствии подверглись допросам и пыткам в специализированных центрах ЦРУ.