Лозанна, Швейцария, 21 февраля, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне отклонил запрос российских лыжников Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, и Алексея Петухова на временную приостановку их отстранения от международных соревнований. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба CAS.

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Напомним, в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила вышеуказанных российских лыжников от международных соревнований. Поводом для такого решения стал голословный доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о ситуации с допингом на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В этом докладе не содержалось никаких доказательств того, что российские лыжники употребляли допинг, участвуя в зимних Олимпийских играх 2014 года.

Тем не менее Международная федерация лыжного спорта начала расследование против российских лыжников лишь на основании того, что на пробирках с допинг-пробами, взятыми у них на Олимпиаде в Сочи, якобы имеются механические повреждения.

Пока это расследование не принесло никаких результатов. Тем не менее российские лыжники отстранены от соревнований.