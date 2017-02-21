Минск, 21 февраля, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова передать соболезнования родным и близким постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщается на сайте МИД РФ.

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«Прежде всего, хотел бы лично высказать вам искренние соболезнования в связи с кончиной Виталия Ивановича Чуркина, дипломата и человека с большой буквы, с которым я тоже очень часто встречался. И я хочу сказать, что дипломат он для того и предназначен, чтобы защищать интересы своей страны», — заявил Владимир Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии подчеркнул, что «сейчас кощунственно было бы устраивать пляски на гибели человека. Искренне соболезную, просьба передать родным и близким».

Напомним, Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа.

Указом президента России Владимира Путина Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Мужества.